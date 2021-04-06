В Хангалассе торжественно открыли бюсты чемпионам мира по кик-боксингу

«Память о Василии Павлове и Иннокентии Макарове жива в наших сердцах»

В Покровске на территории республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва состоялась торжественная церемония открытия бюста двукратного чемпиона мира по кик-боксингу, 16-кратного чемпиона республики, мастера спорта СССР по боксу, мастера спорта международного класса России по кик-боксингу, уроженца Хангаласского улуса Василия Васильевича Павлова и трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу, первого чемпиона первого чемпионата России по тайскому боксу Иннокентия Васильевича Макарова. В церемонии открытия мемориалов приняли участие первый заместитель министра спорта РС (Я) Леонид Спиридонов, глава Хангаласского улуса Олег Иринеев, директор РССШОР, заслуженный тренер ЯАССР и России Александр Куприянов, экс-президент Федерации кик-боксинга России, заслуженный тренер России Юрий Романов из Челябинска, экс-главный тренер России по кик-боксингу, заслуженный тренер России Иван Козлов из Златоуста, а также близкие родственники Павлова и Макарова.

С приветственным словом выступил руководитель района Олег Иринеев. «Благодаря энтузиазму, неустанному труду и преданности профессии Александра Аммосовича в нашем Хангаласском улусе сегодня мы открываем мемориалы двум выдающимся спортсменам – Василию Павлову и Иннокентию Макарову. Их фигуры настолько масштабны, что по праву должны быть увековечены не только в наших сердцах, но и в этих замечательных памятниках. Светлая память о чемпионах всегда будет жива», — подчеркнул Иринеев. Под аплодисменты гостей идейный вдохновитель установки мемориалов Александр Куприянов получил из рук главы Знак отличия «Наставник молодежи Хангаласского улуса».

Право снять полотнище с бюста чемпиона Василия Васильевича Павлова доверили его вдове Татьяне Павловой, сестре Елене Васильевне и первому тренеру, заслуженному работнику физической культуры и спорта РС (Я) Василию Олесову. Бюст чемпиона Иннокентия Макарова открыли его младшая сестра Ольга Колмакова, сын Эрхан Макаров и первый тренер, заслуженный тренер Всероссийской федерации кик-боксинга Андрей Артамонов. В своей речи Ольга Колмакова поблагодарила руководство района и учреждения за установку бюстов и подарила книгу воспоминаний об Иннокентии Макарове.

После торжественной церемонии гостям предстояло стать очевидцами еще одного, не менее важного и ответственного мероприятия – открытия уникального музея спортивной славы «Спортивный антиквариат». Семья Светланы и Александра Куприяновых на протяжении 40 лет собирает спортивные экспонаты. Коллекция имеет направления работы по истории спорта, книг царского периода, старинных учебников образования, здесь можно увидеть уникальные, единственные в своем роде вещи с различных турниров и чемпионатов, которые спортсмены привозили специально для коллекции Куприяновых. Сам Александр Аммосович провел экскурсию для гостей, а красную ленту перерезать доверили Светлане Куприяновой, Юрию Романову и Леониду Спиридонову.

Под занавес мероприятия Почетным знаком Республиканской специализированной спортивной школы олимпийского резерва в г. Покровск «За вклад в развитие физической культуры и спорта» наградили вышеупомянутых Василия Олесова и Андрея Артамонова, первого чемпиона первого чемпионата России по кик-боксингу в 1991 году Петра Иннокентьева, первого спортсмена первой секции единоборств в г. Покровск Андросия Илистянова, первую спортсменку в России, завоевавшую первую медаль на чемпионате Европы по кик-боксингу в 1992 году Светлану Константинову, чемпиона СНГ и Азии, первого кик-боксера Киргизии Эсена Сайдыкулова, Юрия Романова, Ивана Козлова, Алмаза Гисмеева.