В Хангалассе презентовали библиотеку нового поколения

В Покровск Хангаласского улуса открылась первая в районе модельная библиотека. Это событие является поистине историческим в культурной жизни района и республики. На торжественном открытии модельной библиотеки приняли участие министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов, заместитель директора Национальной библиотеки Якутии Василий Борисов, заместитель главы Хангаласского улуса Владислав Голоков.

Открывая торжество, министр культуры Юрий Куприянов отметил, что статус модельной библиотеки задает новый стандарт обслуживания. “Отрадно, что руководство района в свое время приняло дальновидное решение передать здание гранильного завода именно библиотеке, ведь библиотека всегда была и остается центром культуры и притяжения людей. По востребованности и сегодня библиотеки на первом месте. К нам приходят, когда здесь интересно, комфортно и есть чем заниматься. И пусть мы будем всегда востребованы”, — пожелал руководитель ведомства. Из его рук Почетный Знак “Отличник культуры Республики Саха (Якутия)” получила заместитель директора Хангаласской МЦБС Ираида Адамова. Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития региона награждена главный библиотекарь методического отдела Оксана Корнилова, а Татьяне Иннокентьевой выразили Благодарность ведомства за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха (Якутия). Присутствующих с присвоением статуса модельной библиотеки также поздравили заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и генеральный директор проектного офиса при Российской государственной библиотеке Вадим Дуда. «Сегодня особенный день – открытие модельной библиотеки. Перемены произошли в пространстве и в комплектовании фонда, и я уверена, произойдет и в восприятии читателя. Мы продолжаем реализацию нацпроекта «Культура», и к концу этого года в России появятся более 600 библиотек нового поколения. Изменения происходят по всей стране, библиотеки становятся новым приоритетом культурной политики государства», — сказала Ольга Ярилова в своем видеообращении. За вклад в развитие библиотечного дела РС (Я) Почетной грамотой Национальной библиотеки наградили главного библиографа отдела комплектования и обработки Ульяна Протодьяконова.

Библиотека нового поколения — это современная библиотека со свободным доступом к книжным фондам, Интернет-ресурсам, с зоной Wi-Fi и высоким уровнем комфортности библиотечной среды. Все это предоставляет посетителям полный спектр информационных услуг и новые возможности для интеллектуального досуга. После обновления библиотеки на первом этаже появились лаунж-зона, кофейня, конференц-зал и детская библиотека. На втором этаже — коворкинг-центр, компьютерный зал и тихая зона в читальном зале. Работает смарт-лаборатория, где молодежь обучается IT-технологиям и соревновнуется по киберспорту. В студии звукозаписи планируют записывать аудио-видео книги. Также библиотека предложит услуги по изданию печатной продукции в мини-типографии

Напомним, в 2020 году Центральная районная библиотека Хангаласского улуса стала победителем конкурсного отбора федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и в 2021 году получила 10 млн рублей для дальнейшего развития и модернизации. Текущий год стал для библиотеки годом кардинальных перемен в творческом и материально-техническом плане, годом положительных результатов и реализованных идей.