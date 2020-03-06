07.03.2020
00:28
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Культура & Образование

В Хабаровске состоялся традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

6 марта в Хабаровске состоялся традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова.


В программе показа лекция с демонстрацией старинных якутских костюмов и ювелирных украшений, воссозданных по музейным экспонатам Республики Саха (Якутия) XIX века. А также показали отрывок из якутского  старинного свадебного обряда.



Мероприятие проходит при поддержке Национального Художественного музея РС(Я), Постоянного представительства РС (Я) по Дальневосточному Федеральному округу и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Фото: Мастерская Петра Алексеева.
Источник: Мастерская Петра Алексеева.
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