07.03.2020
00:28
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Культура & Образование
В Хабаровске состоялся традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»
6 марта в Хабаровске состоялся традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова.
В программе показа лекция с демонстрацией старинных якутских костюмов и ювелирных украшений, воссозданных по музейным экспонатам Республики Саха (Якутия) XIX века. А также показали отрывок из якутского старинного свадебного обряда.
Мероприятие проходит при поддержке Национального Художественного музея РС(Я), Постоянного представительства РС (Я) по Дальневосточному Федеральному округу и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Фото: Мастерская Петра Алексеева.
Источник: Мастерская Петра Алексеева.
#В Хабаровске состоялся традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»#Мастерская Петра Алексеева
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