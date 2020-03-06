6 марта в Хабаровске состоялся традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова.



В программе показа лекция с демонстрацией старинных якутских костюмов и ювелирных украшений, воссозданных по музейным экспонатам Республики Саха (Якутия) XIX века. А также показали отрывок из якутского старинного свадебного обряда.





Мероприятие проходит при поддержке Национального Художественного музея РС(Я), Постоянного представительства РС (Я) по Дальневосточному Федеральному округу и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).