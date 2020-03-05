В Хабаровске состоится вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

Во Владивостоке 4 марта состоялась встреча сотрудников Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу с творческой группой «Традиция» и ювелирной мастерской Петра Алексеева, на которой были представлены ювелирные изделия, воссозданные по музейным экспонатам Якутии.

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На встрече были обсуждены тенденции современного ювелирного производства, намечены дальнейшие перспективы его развития.

6 марта состоится традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова.

В программе показа лекция с демонстрацией старинных якутских костюмов и ювелирных украшений, воссозданных по музейным экспонатам Республики Саха (Якутия) XIX века.

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Мероприятие проходит при поддержке Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному Федеральному округу и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).