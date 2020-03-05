05.03.2020
12:28
212

Культура & Образование

В Хабаровске состоится вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

Во Владивостоке 4 марта состоялась встреча сотрудников Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу с творческой группой «Традиция» и ювелирной мастерской Петра Алексеева, на которой были представлены ювелирные изделия, воссозданные по музейным экспонатам Якутии.

На встрече были обсуждены тенденции современного ювелирного производства, намечены дальнейшие перспективы его развития.

6 марта состоится традиционный вечер-показ «Серебряный век якутских украшений» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова.

В программе показа лекция с демонстрацией старинных якутских костюмов и ювелирных украшений, воссозданных по музейным экспонатам Республики Саха (Якутия) XIX века.

Мероприятие проходит при поддержке Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному Федеральному округу и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Сообщает Постоянное представительство РС (Я) по ДФО

Фото: постоянное представительство РС (Я) по ДФО.
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх