В Хабаровске открылась выставка якутского серебра

В Хабаровске открылась выставка «Звенящая красота якутского серебра» из коллекции фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского.

Якутское ювелирное искусство имеет многовековую историю и богатые традиции. Коллекция ювелирного раздела музея включает в себя полный традиционный перечень изделий, куда входят украшения, элементы убранства верхового коня, посуда и личные вещи. Из них особое место по красоте и количеству, несомненно, принадлежит серебряным украшениям.

На выставке представлены традиционные украшения якутских мастеров конца ХVIII и начала ХХI веков. Это — начельник, гривна, шейно-нагрудные и наспинные украшения, пояс с набедренными подвесками, браслеты, кольца, украшения конского убранства.

Выставка будет радовать жителей и гостей Хабаровска С 7 октября по 27 ноября 2022 года в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.