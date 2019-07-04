В Хабаровске от инсульта скончалась якутянка. Родные просят помочь с транспортировкой тела

2 июля в Хабаровске в результате внезапного кровоизлияния в мозг скоропостижно скончалась 27-летняя уроженка Среднеколымского улуса Анна Винокурова. У девушки остался 2-летний сын.

Для транспортировки тела требуется неподъемная для семьи сумма — 210 тысяч рублей. 90 тысяч рублей по маршруту Хабаровск — Якутск и 120 тысяч рублей от Якутска до Среднеколымска.

Родные девушки просят неравнодушных якутян оказать финансовую помощь, чтобы упокоить Анну на родной земле.

Средства можно перечислить через номер карты или мобильный телефон:

2202 2015 4931 6145 (Винокурова Марианна Николаевна, мать. Телефон — 8 964 417 81 72),

2202 2001 1253 2245 (Третьякова Софья Алексеевна, сестра. Телефон — 8 967 912 17 14).