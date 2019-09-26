В ГУП «ЖКХ РС (Я)» состоялось производственное совещание с руководителями филиалов

Сегодня в Якутске генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев провел совещание с руководителями производственных филиалов. В заседании приняли участие министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников, заместители генерального директора, начальники городских филиалов и дочерних организаций, руководители структурных подразделений предприятия.

На повестке дня стоял ряд вопросов, ключевыми из которых названы ориентиры развития и задачи предприятия на 2020 год. Озвучены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности этого года, завоза топливно-энергетических ресурсов в период навигации, реализации мероприятий по инвестиционной программе и внедрения автоматизированных программ предприятия.

В ходе совещания обсудили организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, подготовку объектов жизнеобеспечения к предстоящей зиме, исполнение мероприятий по ремонтной программе и укомплектованность подразделений продукцией производственно-технического назначения.

Как отметил Виталий Чикачев, все теплоснабжающие объекты предприятия запустили по графику, необходимые мероприятия для успешного вхождения в очередной осенне-зимний период были проведены в установленные сроки.

По итогам совещания руководитель ГУП «ЖКХ РС (Я)» дал конкретные поручения по обсуждаемым вопросам своим заместителям и обратил внимание директоров филиалов на необходимость плодотворной работы по обеспечению бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей.