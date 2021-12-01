В ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступила первая партия новой спецодежды
В ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступила первая партия новой спецодежды, которой
обеспечат работников Мегино-Кангалсского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-
Алданского филиалов. Коллективы других филиалов получат новую форменную одежду
до конца этого года, сообщили специалисты управления производственного контроля и
охраны труда предприятия.
В сентябре по итогам конкурса ГУП «ЖКХ РС (Я)» заключен договор с компанией
ООО «Славянка текстиль» на изготовление средств индивидуальной защиты для
персонала. Зимние и летние комплекты специальной одежды компания изготовила с
соблюдением требуемых технологий по заданным предприятием техническим условиям.
«В этом сезоне запланировано обеспечить производственный персонал летней и
зимней специальной одеждой в полном объеме. Новые модели разработаны с учетом
создания более комфортных условий труда. В скором времени планируется поставка
следующей партии спецодежды для работников других филиалов», — отметил генеральный
директор Виталий Чикачев.
Специалисты по охране труда перед передачей комплектов средств
индивидуальной защиты в филиалы, проверили необходимые сертификаты качества. По
их информации, спецодежда отвечает важным требованиям, влияющим на
производительность труда. Так, зимние комплекты обеспечат комфортную работу даже
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