

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступила первая партия новой спецодежды, которой

обеспечат работников Мегино-Кангалсского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-

Алданского филиалов. Коллективы других филиалов получат новую форменную одежду

до конца этого года, сообщили специалисты управления производственного контроля и

охраны труда предприятия.



В сентябре по итогам конкурса ГУП «ЖКХ РС (Я)» заключен договор с компанией

ООО «Славянка текстиль» на изготовление средств индивидуальной защиты для

персонала. Зимние и летние комплекты специальной одежды компания изготовила с

соблюдением требуемых технологий по заданным предприятием техническим условиям.

«В этом сезоне запланировано обеспечить производственный персонал летней и

зимней специальной одеждой в полном объеме. Новые модели разработаны с учетом

создания более комфортных условий труда. В скором времени планируется поставка

следующей партии спецодежды для работников других филиалов», — отметил генеральный

директор Виталий Чикачев.



Специалисты по охране труда перед передачей комплектов средств

индивидуальной защиты в филиалы, проверили необходимые сертификаты качества. По

их информации, спецодежда отвечает важным требованиям, влияющим на

производительность труда. Так, зимние комплекты обеспечат комфортную работу даже