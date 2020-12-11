В ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступила новая спецтехника для обращения с ТКО

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» доставлена первая партия новой специализированной техники для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В республике продолжается реализация мероприятий в рамках «мусорной реформы», направленных на улучшение материально-технической базы региональных операторов. На приобретение спецтехники для ГУП «ЖКХ РС (Я)» правительством республики выделено323 млн. руб. по договорам лизинга в рамках республиканской программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы».

В мероприятии по передаче новых автомашин приняли участие первый заместитель председателя правительства РС (Я) Алексей Колодезников, заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Виктор Романов и генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев.

В этом году предприятием приобретена 51 единица спецтехники для нужд 13 арктических районов и г. Якутска. Первую партию из 21 единицы автотехники направят в Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский филиалы.

«Благодаря поддержке правительства республики и профильного министерства приобретена специализированная техника, предназначенная для обращения с твердыми коммунальными отходами. Планомерное пополнение автопарков филиалов осуществляется с целью повышения эффективности деятельности регионального оператора и улучшения качества предоставляемых услуг потребителям. Сегодня мы встречаем первую партию автотехники, в конце года еще 14 единиц и в январе оставшиеся машины. С открытием устойчивого зимнего сообщения спецтехника отправится в арктические районы», — прокомментировал генеральный директор Виталий Чикачев.

Напомним, с 31 марта 2019 года ГУП «ЖКХ РС (Я)» является региональным оператором по обращению с ТКО в Арктических районах Якутии. Организацию деятельности осуществляют производственные филиалы предприятия.

Как отметил директор Оленекского филиала Константин Сивцев, это действительно радостное событие для коллектива.