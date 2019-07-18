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В ГУП «ЖКХ РС (Я)» особое внимание – подготовке к отопительному сезону

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев провел совещание в режиме видеоконференции с директорами производственных филиалов и руководителями подразделений.

На совещании подробно рассмотрены ход и актуальные задачи по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов с учетом региональных особенностей: завоз котельного топлива, технических материалов, исполнение ремонтной и инвестиционной программ, строительство новых и реконструкция теплоснабжающих объектов, обращение с твердыми коммунальными отходами в Арктически-Северной зоне Якутии.

Замена труб инженерных сетей на трубы в скорлупе. Эвено-Бытантайский район. Июль, 2019 год

В этом году на ремонтную кампанию предприятие планирует направить 707,2 млн. рублей. В текущий межотопительный период на местах проводят модернизацию ряда котельных, осуществляется ревизия, чистка и ремонт котельного оборудования,  реконструкция и строительство новых тепловых сетей, замена устаревшего оборудования. Так, будет заменено 82 котла, 47 горелок, заменят и отремонтируют инженерные сети протяженностью 80,22 километров, из которых – 68,75 километров тепловых, 10,85 километров водопроводных и 620 метров канализационных сетей. 

Строительство нового теплоснабжающего объекта в Верхнеколымском филиале. Июль, 2019 год

Отмечено, что исполнение ремонтной программы на текущую дату составляет 50 процентов. Для реализации капитального и текущего ремонтов до мест назначения доставлено 93 процента от общего объема необходимой продукции производственно-технического назначения. План завоза топливно-энергетических ресурсов выполнен на 52 процента, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на четыре процента. По инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжается строительство и реконструкция источников теплоснабжения, тепловых сетей, гаражных комплексов и автомобильных весовых. Всего в восемнадцати районах республики продолжается строительство 33 новых теплоснабжающих источников.

Виталий Чикачев обратил внимание директоров производственных филиалов на необходимость четкого и своевременного выполнения перечня мероприятий по подготовке к очередному отопительному периоду:

«Подготовку необходимо провести без отставаний от графиков и качественно. Производственные филиалы центральной и вилюйской группы уже в конце мая начали ремонтную кампанию. Надо ускорить подготовку к устойчивой работе в осенне-зимне-весенний период в арктических районах республики».

При обсуждении вопросов повестки видеоконференции генеральный директор дал ряд поручения по повышению качества оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в Арктически-Северной зоне республики, где ГУП «ЖКХ РС (Я)» является региональным операторов. Он рекомендовал директорам филиалов в кратчайшие сроки согласовать схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с главами муниципальных образований в соответствии с действующими нормами.

Строительство теплового источника в Момском районе. Июнь, 2019 год

Специалисты управления по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «ЖКХ РС (Я)» проинформировали, что сегодня вывоз ТКО осуществляется из 103 мест накопления в 12 обслуживаемых районах республики, определенных органами местного самоуправления. В настоящее время на площадках установлено 427 контейнеров. Общий объем вывоза твердых отходов с начала работы регионального оператора, с 31 марта этого года, — 15 тыс. куб. метров. В плане обустройство 474 площадок накопления отходов в районах. Кроме того, в период навигации в районы будут доставлены материалы для изготовления пятисот металлических мусорных баков, сообщили они. 

Реконструкция тепловых сетей в Оленекском районе. Июль, 2019 год

В ходе совещания Виталий Чикачев поручил ускорить работу в этом направлении и повысить контроль над исполнением мероприятий. Кроме того он призвал коллег открыто озвучивать проблемные вопросы для дальнейшей эффективной и слаженной работы. Руководители филиалов обозначили волнующие их темы и в формате диалога обсудили возможные пути решения для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей предстоящей зимой.

Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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