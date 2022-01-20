В ГУП «ЖКХ РС (Я)» активно продолжается ревакцинация персонала

В филиалах и подразделениях ГУП «ЖКХ РС (Я)» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения формирования коллективного иммунитета продолжается иммунизация персонала.

Сегодня, 20 января, вновь организована ревакцинация работников исполнительной дирекции и городских подразделений. Медицинский персонал Поликлиники №1 г. Якутска сделал повторные прививки препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» еще 17 сотрудникам предприятия.

Как отметил генеральный директор Виталий Чикачев, важнейшей задачей остается безопасность и здоровье работников, а вакцинация – эффективная мера защиты от коронавируса.

«На сегодня на предприятии сформирован высокий уровень коллективного иммунитета. Полный курс вакцинации прошли больше 95 процентов сотрудников, продолжается плановая ревакцинация персонала. Повторно вакцинированы почти 1400 человек, привившиеся более полугода назад, а также имеющие низкие показатели антител к инфекции. В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом и высокой скоростью распространения инфекции, мы перевели на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в производственном процессе. В первую очередь, работников старшего поколения и с хроническими заболеваниями. Перед отправкой в служебную командировку сотрудники обязательно сдают ПЦР-тест», — пояснил он.

Кроме того, на предприятии соблюдаются требуемые меры безопасности, минимизированы контакты между сотрудниками, проводится регулярная дезинфекция, имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков.