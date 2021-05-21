В ГУП ЖКХ продолжается вакцинация персонала

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» проходит массовая вакцинация от коронавируса работников. Сегодня, 21 мая, мобильный пункт вакцинации в пятый раз организован в исполнительной дирекции в Якутске. Выездная бригада медиков сделала прививки препаратами «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона» на выбор 44 сотрудникам исполнительной дирекции, филиалов «Коммункомплектация», «Дирекция строящихся объектов», «Коммунтеплосбыт», дочерних обществ «СахаСпецТранс» и «СахаЭнергоЭффект».

Иммунизация персонала организованно проходит и в производственных филиалах предприятия. Так, за период прививочной кампании с февраля этого года вакцинировано больше 2000 работников из всех подразделений ГУП «ЖКХ РС (Я)».