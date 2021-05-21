В ГУП ЖКХ продолжается вакцинация персонала
В ГУП «ЖКХ РС (Я)» проходит массовая вакцинация от коронавируса работников. Сегодня, 21 мая, мобильный пункт вакцинации в пятый раз организован в исполнительной дирекции в Якутске. Выездная бригада медиков сделала прививки препаратами «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона» на выбор 44 сотрудникам исполнительной дирекции, филиалов «Коммункомплектация», «Дирекция строящихся объектов», «Коммунтеплосбыт», дочерних обществ «СахаСпецТранс» и «СахаЭнергоЭффект».
Иммунизация персонала организованно проходит и в производственных филиалах предприятия. Так, за период прививочной кампании с февраля этого года вакцинировано больше 2000 работников из всех подразделений ГУП «ЖКХ РС (Я)».
«Вакцинация работников будет продолжена. На текущий момент вакцинирован весь руководящий состав и больше 2000 сотрудников производственных филиалов и городских служб. Все подразделения предприятия в достаточном количестве снабжены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, соблюдаются все необходимые профилактические рекомендации», — сообщили в оперативном штабе ГУП «ЖКХ РС (Я)».
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