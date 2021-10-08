В Губинском округе почтили память Володи Губина

Сегодня, 8 октября активисты Губинского округа возложили цветы к памятнику Володи Губина. В этот день, 57 лет назад, Володя Губин ценой своей жизни спас детей от гибели.

В 1964 году Володя возвращался с работы вместе с супругой. Жили они в двухэтажном доме около озера, на льду которого в тот вечер играли дети. Лед проломился под ними и сразу четверо школьников оказались в воде. Володя не раздумывая бросился в холодную воду, чтобы спасти их. Благодаря Владимиру все дети были спасены, но сам он, обессиленный, выплыть не смог. За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета».

Сегодня активисты Губинского округа и курсанты Якутского института водного транспорта провели торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Володи Губина. С речью выступили глава Губинского округа Гулжан Огонерова, заместитель председателя Общественного Совета Ольга Алексеева. Близкий друг семьи Володи Губина Нина Готовцева поделилась воспоминаниями.

С сегодняшнего дня в Губинском округе стартует декада памяти Володи Губина, все мероприятия пройдут в дистанционном формате.