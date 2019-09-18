В грязелечебнице «Хоту» пересменка руководителей

Руководитель грязелечебницы «Хоту» снята с должности

Случилось это сегодня утром, 18 сентября на заседании Президиума Федерации профсоюзов Якутии. Президиум принял решение снять с должности руководителя грязелечебницы «Хоту» Елену ФЕДОРОВУ, организатора здравоохранения, врача -терапевта высшей квалификационной категории.

Напомним, что в последнее время развернулась информационная война между руководством грязелечебницы и Федерацией профсоюзов.

И вот, сегодня снята прежний руководитель и назначен новый – Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, опытный хозяйственник, до сих пор работавший управляющим делами Федерации профсоюзов Якутии.

Правительство республики ранее не проявило заинтересованности в проблемах грязелечебницы. Профсоюзы решили обратиться к главе республики.