В группе WhatsApp «Эксперты: новый мэр» призывали к протестным акциям

Якутским городским судом установлено, что гражданин М. находясь у себя дома, используя мобильный телефон, опубликовал в группе «Эксперты: новый мэр» мессенджера «WhatsApp» с числом подписчиков 83 пользователя, сообщения с призывами к участию в несанкционированных протестных акциях, сообщается на сайте суда. Опубликован текст призыва:

«Всем селянам, горожанам, водителям, дальнобойщикам, большегрузам выйти на пикеты, частная компания «Туймаада Нефть» должна снизить цены в 2 раза, частная компания ЯТЭК, Саханефтегазсбыт, Якутскэнерго, все энергоснабжающие предприятия должны снизить топливо, газ, энергоресурсы в 2 раза! Как сделали в Казахстане и других странах. Наш газ и нефть там стоит в разы дешевле, чем у нас».

Якутский городской суд сообщает, что М. разместил информацию с призывом к проведению пикета, не уведомив администрацию г. Якутска, чем нарушил требования пункта 1 статьи 4, часть 1 статьи 1 Федерального закона N54-ФЗ от 19 июня 2004 года, являясь организатором публичного мероприятия. Часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ.

Суд признал М. виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, сообщает отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях Якутского городского суда