В громком деле произошла замена гособвинителя

В Якутском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором фигурирует экс-гендиректор «РФА-Инвест» Борис Григорьев со своим подельником Сергеем Гизатуллиным. Сегодня, 24 мая, назначенный суд был отложен из-за замены прокурора. Новому государственному обвинителю понадобится время для ознакомления с материалами дела.

Следствие длилось четыре года, так как Борис Григорьев скрылся, когда весной 2016 года в офисе ОАО «ИФК «РФА-Инвест» были проведены обыск и выемка документов. Он был объявлен в международный розыск, два года скрывался в Канаде, был заочно арестован. И через два с половиной года лично явился с повинной в следственную часть МВД в Якутске. Наконец, в июне 2020 года уголовное дело было передано в Якутский городской суд, его рассматривает судья Анатолий Каратаев.

По версии следствия, директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Борис Григорьев при пособничестве руководителя ООО «Аскот» Сергея Гизатуллина незаконно вывел со счетов ОАО «ИФК «РФА-Инвест» денежные средства, предназначенные для застройки 203-го микрорайона г.Якутска, с последующим их использованием для торговли на бирже через брокерские организации. Сумма ущерба, причинённого ОАО «ИФК «РФА-Инвест», превысила 127 млн рублей.

Борис Григорьев обвиняется по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и Сергей Гизатуллин – по ч.5 ст.33 — ч.2 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщила Sakhalife адвокат Ольга Тимофеева, сторона обвинения закончила представление письменных доказательств, на данном этапе суд приступил к допросу свидетелей.