В громком деле поставлена точка

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 28-летнего жителя города Якутска в совершении преступлений, предусмотренных ч 3 ст.30 — п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, предмета, используемого в качестве оружия), п.п.«в», «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также с банковского счета).

В ходе предварительного следствия и судебного заседания установлено, что в целях хищения чужого имущества мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем сиденье автомобиля, напал на водителя, обхватив его руками за шею, и нанес несколько ударов ножом в голову. Потерпевший остался жив, отбиваясь от наносимых ударов.

Кроме того, установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения похитил у своей матери денежные средства, сотовый телефон, телевизор, а у знакомого – компьютерную приставку.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.