24.05.2022
16:37
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Якутск

В границах Якутска возобновлено движение по автодороге «Нам»

На 24 мая, в связи со спадом воды на реке Лене в городском округе открыт проезд по автодороге «Нам».

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», проезд разрешен для всех транспортных средств в направлении Якутск — Намцы — Булус с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на​ участке км 6+000 — км 7+000.

С учетом паводковой ситуации, в настоящее время закрыт проезд по автодороге «Борогон» на участке км 0+000 — км 3+180 в черте города Якутска.

Фото: Предоставлено Аркадием Васильевым
Источник: Аркадий Васильев

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