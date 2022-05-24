24.05.2022
16:37
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Якутск
В границах Якутска возобновлено движение по автодороге «Нам»
На 24 мая, в связи со спадом воды на реке Лене в городском округе открыт проезд по автодороге «Нам».
По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», проезд разрешен для всех транспортных средств в направлении Якутск — Намцы — Булус с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 6+000 — км 7+000.
С учетом паводковой ситуации, в настоящее время закрыт проезд по автодороге «Борогон» на участке км 0+000 — км 3+180 в черте города Якутска.
Фото: Предоставлено Аркадием Васильевым
Источник: Аркадий Васильев
#В границах Якутска возобновлено движение по автодороге «Нам»#ГКУ «Управтодор РС(Я)»#республика саха (якутия)#Управтодор РС (Я)#Якутия#Якутск
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