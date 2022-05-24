В границах Якутска возобновлено движение по автодороге «Нам»

На 24 мая, в связи со спадом воды на реке Лене в городском округе открыт проезд по автодороге «Нам».

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», проезд разрешен для всех транспортных средств в направлении Якутск — Намцы — Булус с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на​ участке км 6+000 — км 7+000.

С учетом паводковой ситуации, в настоящее время закрыт проезд по автодороге «Борогон» на участке км 0+000 — км 3+180 в черте города Якутска.