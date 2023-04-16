В гостях эвенкийский шаман из Бурятии: «Сложные времена предстоят. Нужно объединятся»

Вот уже несколько недель в Якутии гостит Андрей ДОГОНЧИН — на сегодня он единственный действующий эвенкийский шаман в Бурятии. Его самоназвание — Адо. Прибыл по приглашению своих коллег по цеху. Небольшого роста, с тихим голосом, мягкими манерами, но, когда камлает, энергии в нем хоть убавляй, и сила духа чувствуется немалая. Занимается целительством. Странствует. «ЯВ» пришел посмотреть его большой обряд.

А В ГРОБУ ТОЛЬКО УНТЫ ЛЕЖАТ

— Я родился в стойбище, в таежном роду Чальтигир, все мы потомственные оленеводы. Мама была ветеринаром, отец — охотником и пастухом. Всё детство провел в кочевье. А потом забрали в интернат. До ближайшего села — двести километров. Затем на самолете — до районного центра Багдарин, что переводится как «белая гора».

— Русский язык освоил только во втором классе, и все равно для нас это была чуждая цивилизация. Постоянно хотелось домой, в тайгу. Убегали часто, но отлавливали, возвращали. Дразнили нас орочонами. Это старинное тунгусское племя. Оленные люди. А теперь все в грудь стучат: мы — орочоны.

— Это единственный в Бурятии эвенкийский район. Баунтовским его назвали по одноименному озеру Баунт. В 1925 году это был Баунтовский аймак БурятМонгольской АССР, а в 1977 году переименован в Баунтовский эвенкийский район. Кстати, приравнен к районам Крайнего Севера. Большая часть района расположена в пределах Витимского плоскогорья.

— В Бурятии много шаманов. Этому искусству можно даже обучиться, пройдя все ступени. Но у эвенкийских шаманов нет школ. Это природный дар. Как всё началось? Я пас оленей, стояла поздняя осень. Смотрю, все мои олени в одну сторону смотрят, ну и я повернулся, конечно. Прямо ко мне шел крупный белый олень. Чисто белый. Сначала была мысль стрельнуть, отпугнуть, чтобы домашних не увел. Но передумал. Говорю ему: уходи с миром. Он ушел. Да только с этого момента открылся мне мир духов.

Источник: «Якутск вечерний»

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