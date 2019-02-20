Началась церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию РФ

В Гостином дворе в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, членов Правительства РФ, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов регионов началась церемония оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию РФ.

Владимир Путин отметил, что сегодняшнее Послание будет сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны.

«Особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в «майском» указе и развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России», – сказал глава государства.

В церемонии оглашения Послания Федеральному Собранию РФ принимает участие глава Якутии Айсен Николаев.