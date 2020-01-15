В гостинице Якутска произошла драка

На пульт оператора централизованной охраны Якутского ОВО поступил сигнал с охраняемого объекта – одной из столичных гостиниц. Администратор нажал кнопку тревожной сигнализации для вызова наряда группы задержания, услышав шум драки в одном из номеров.

Росгвардейцы прибыли на объект через считанные минуты и обнаружили мужчину, который лежал без сознания. По горячим следам сотрудниками был задержан подозреваемый – 30-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 34-летний потерпевший – уроженец этого же района, госпитализирован в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой.

В отношении задержанного, доставленного росгвардейцами в дежурную часть полиции, проводится проверка. Установлено, что конфликт между гостями отеля произошел в ходе совместного распития спиртных напитков.