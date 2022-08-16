16.08.2022
09:12
56

Финансы

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате школьникам по 21 тысяче к 1 сентября

А малоимущим предлагают сделать повышенное пособие.

Депутаты одной из партий 15 августа внесли в Госдуму законопроект о выплате ежегодного пособия к 1 сентября семьям со школьниками и студентами. Сумма варьируется от 21 до 34 тысяч, сообщается на сайте партии.

Авторы инициативы предлагают сделать разные выплаты:

  • для школьников из обычных семей — выплата в размере 21,8 тысячи рублей;
  • для малоимущих семей — 34,6 тысячи рублей;
  • для студентов-очников колледжей, техникумов и вузов, признанных малоимущими — 23,2 тысячи рублей.

Деньги предлагается перечислять перед началом ученого года.

Депутаты отметили, что доходы россиян в последнее время падают, пандемия и санкции усугубили проблему. А затраты на обучение, форму и обувь для школы – немалые. Больше всего родители вкладываются в сбор первоклашек.

В 2021 году по указу президента России дети школьного возраста получили единовременную выплату в 10 тысяч.

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels.com
Источник: Пресс-служба Госдумы Федерального собрания РФ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх