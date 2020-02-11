В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Отрадно, что Владимир Путин в своём ежегодном Послании к Федеральному Собранию уделил большое внимание вопросам демографии и предложил беспрецедентные меры, предполагающие направление колоссальных денежных средств из федерального бюджета на преодоление сложного демографического периода. Введение материнского капитала при рождении первого ребенка, безусловно, будет иметь положительное влияние на демографическую ситуацию, как в России, так и в Республике Саха (Якутия). В нашей республике в последние годы наблюдается сокращение числа первых детей, идет откладывание их появления. Так, в 2018 году по сравнению с 2010 годом количество рождений первых детей сократилось почти на 40% с 6821 до 4109. Если в прошлом году из 12 996 родившихся детей 30,1% – первенцы, то в связи с планируемыми мерами поддержки предполагается рост численности первых детей.

На наш взгляд, вслед за увеличением размера федерального материнского капитала должен увеличиться спектр направлений для распоряжения средствами материнского капитала. Отрадно, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят законопроект, позволяющий направлять средства материнского капитала на строительство дома на садовом земельном участке.

В прошлом году народными депутатами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) внесен и принят закон республики, позволяющий направлять средства республиканского материнского капитала «Семья» на оплату проезда детей и сопровождающего лица к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно. Предоставление аналогичной возможности за счет средств федерального материнского капитала помогло бы семьям, имеющим тяжелобольных детей, которым зачастую требуется неоднократные выезды на оказание высокотехнологической медицинской помощи за пределы республики, справиться со сложной жизненной ситуацией. Такая проблема прозвучала на круглом столе, посвященном вопросам медицинской реабилитации и социализации детей, перенесших онкологические заболевания в Республике Саха (Якутия), проведенном в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в ноябре прошлого года.

На сегодняшний день основная задача стоит перед Правительством республики – правильно рассчитать потребность в федеральных финансовых средствах с тем, чтобы меры, озвученные в Послании Президента Российской Федерации, дошли до каждой семьи, которой предназначены эти меры и, как следствие, улучшили жизнь наших семей. Верю, что качество жизни семей республики является залогом стабильной демографической ситуации» — отметила Алена Атласова, Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по делам семьи и детства.

Напомним, что вчера, 10.02.2020, премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.