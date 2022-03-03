В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для россиян

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий кредитные каникулы для россиян до 30 сентября с возможностью продления этого срока кабмином — сообщает «Парламентская газета». Соответствующий документ, нацеленный на защиту граждан в связи с недружественными действиями иностранных государств, опубликован в электронной базе Госдумы.

В частности, документ устанавливает периоды, в течение которых не применяется ограничение полной стоимости потребкредита и действует механизм кредитных каникул.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-rossiyan.html