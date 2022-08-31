В Госдуме предложили изменить правила перевозки собак и кошек в машине

Перевозить животных в автомобилях только с использованием контейнеров-переносок или автобоксов предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Письмо с таким предложением он направил главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Сегодня нередко можно увидеть, как владельцы крупных собак сажают питомцев на переднее пассажирское кресло автомобиля. Животное имеет возможность свободно перемещаться по всему салону автомобиля, заслонять водителю обзор и даже касаться педалей, что создает аварийные ситуации во время движения на дорогах, подчеркнул в своем обращении Султан Хамзаев.

Остановив такого водителя, сотрудник ГИБДД может сослаться только на статью Правил дорожного движения (ПДД) о перевозке грузов, поскольку нормы, касающейся транспортировки животных, в правилах нет.

Поэтому депутат попросил ГИБДД конкретизировать в ПДД порядок перевозки животных. В частности, он предложил прописать в правилах, что транспортировать домашних животных можно только в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и других. По мнению парламентария, с одной стороны, это позволит водителю не отвлекаться на животное во время езды, с другой – повысит безопасность самого питомца при ДТП.

В Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды идею Султана Хамзаева не поддержали. Там заявили, что такие контейнеры подойдут только для собак небольших пород, в то время как крупные животные будут себя чувствовать в них стесненными.