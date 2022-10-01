В горсуд поступило дело якутского журналиста за дискредитацию ВС РФ — Телеграм

В производство судьи Якутского горсуда Ефремова Ильи 29 сентября поступили два дела, возбужденные в отношении экс-руководителя департамента по работе со СМИ мэрии Якутска Тойтоновой Марины и журналиста Адамова Дениса, устроивших 21 сентября в центре Якутска акцию против мобилизации, которую правоохранительные органы квалифицировали как дискредитирующую Вооруженные силы РФ, сообщает тгк Торбозное радио.

Пока что, на следующей неделе, им обоим грозит за это максимум штраф по 50 тысяч рублей, который они могут рассматривать как плату за полученную в СМИ и соцсетях рекламу. Но, если Тойтонова и Адамов в течение года совершат еще раз подобное, то в отношении них возбудят уголовные дела, утверждает тгк Торбозное радио.

