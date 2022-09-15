В горсуд поступило дело экс-проректора АГАТУ Мотрены Халдеевой

В Якутский городской суд 8 сентября на рассмотрению судье Альберту Горохову поступило уголовное дело в отношении Мотрены Халдеевой, обвиненной по ст.292 ч.2; ст.285 ч.3 УК РФ — злоупотребление служебными полномочиями и подлог, сообщается на сайте суда.

Тгк Торбозное радио утверждает, что кандидат сельскохозяйственных наук, экс-проректор по учебно-методической работе Арктического государственного агротехнологического университета Мотрена Халдеева признала в полном объеме вину в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на Ивана Слепцова и иных фигурантов дела.

Напомним, что 26 ноября 2020 года произошло «громкое» задержание депутата Ил Тумэн — Ивана Слепцова, ректора Арктического государственного агротехнологического университета, бывшего министра сельского хозяйства Якутии

Как сообщила прокуратура, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дела соединены в одно производство, проводятся следственные мероприятия.

По версии следствия, Арктический государственный агротехнологический университет в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели – это выявила проверка АГАТУ, которую прокуратура проводила совместно с МВД и ФСБ.

Добавим, что Иван Слепцов, задержанный в конце ноября 2020 года провел в СИЗО всего лишь три месяца, после чего Якутский городской суд перевел его под домашний арест. Как сообщает тгк Торбозное радио, под домашним арестом Слепцов провел всего лишь три месяца, так как 2 июня 2021 года Верховный суд РС(Я) отказал следствию в продлении этой меры пресечения, само решение Верховного суда РС(Я) не было опубликовано на сайте суда.