В Городском парке состоится донорский фестиваль

13 июня в 10 часов в городском парке культуры и отдыха состоится самый яркий и насыщенный донорский фестиваль в рамках Всероссийской акции «Путь донора».

По словам организаторов, будет донорский квест, а также горожане смогут пройти бесплатное экспресс — тестирование на ВИЧ, СПИД, разные виды гепатита. Кроме того, в программе встреча с нутрициологом,

консультация врача-трансфузиолога и летний день в парке украсит концертная программа!

Станция переливания крови призывает жителей и гостей столицы присоединиться к донорскому движению Якутии, сдать кровь и спасти жизнь человека, который сейчас нуждается в этом!

Напоминаем, сдать кровь можно в городе Якутске по адресу: Петра Алексеева, 87.