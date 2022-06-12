12.06.2022
10:43
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Якутск

В Городском парке состоится донорский фестиваль

13 июня в 10 часов в городском парке культуры и отдыха состоится самый яркий и насыщенный донорский фестиваль в рамках Всероссийской акции «Путь донора».

По словам организаторов, будет донорский квест, а также горожане смогут пройти бесплатное экспресс — тестирование на ВИЧ, СПИД, разные виды гепатита. Кроме того, в программе встреча с нутрициологом,
консультация врача-трансфузиолога и летний день в парке украсит концертная программа!

Станция переливания крови призывает жителей и гостей столицы присоединиться к донорскому движению Якутии, сдать кровь и спасти жизнь человека, который сейчас нуждается в этом!

Напоминаем, сдать кровь можно в городе Якутске по адресу: Петра Алексеева, 87.

Фото: Станция переливания крови
Источник: Станция переливания крови

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