22.08.2019
11:41
97
Красота & Здоровье
В городском парке пройдет мастер-класс по Су-джок терапии
Международная Су-джок Ассоциация (ISA) в Республике Саха (Якутия) в рамках I городcкого фестиваля «Золотая пора 60+» приглашает жителей и гостей столицы «золотого возраста» ознакомиться с методом су-джок терапии. Специалисты покажут, как, воздействуя на определённые точки на теле, можно изменять своё самочувствие.
24 августа, с 10 ч. в городском парке культуры и отдыха состоится мастер-класс «Су-джок терапия: как метод самооздоровления, самопомощи при экстренных ситуациях». Вам будут представлены оздоровительные двигательные практики, диагностика и лечение на кисти, семянотерапия, а также соответствующая литература и инструменты.
Фото: Центральный парк культуры и отдыха.
Источник: Центральный парк культуры и отдыха.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.08.2019
11
22.08.2019
39
22.08.2019
64
22.08.2019
90
22.08.2019
64
22.08.2019
90
22.08.2019
117
22.08.2019
79
22.08.2019
152
22.08.2019
113
22.08.2019
288
22.08.2019
176
22.08.2019
85
22.08.2019
83
22.08.2019
119
22.08.2019
203
22.08.2019
383
22.08.2019
206
22.08.2019
2205
21.08.2019
160
21.08.2019
235
21.08.2019
1132
21.08.2019
690
21.08.2019
653
21.08.2019
299
21.08.2019
408
21.08.2019
227
21.08.2019
196
21.08.2019
244
21.08.2019
265
21.08.2019
275
21.08.2019
343
21.08.2019
206
21.08.2019
520
21.08.2019
2234
21.08.2019
155
21.08.2019
177
21.08.2019
218
21.08.2019
2384
21.08.2019
325
21.08.2019
272
21.08.2019
276
21.08.2019
229
21.08.2019
792
21.08.2019
340
21.08.2019
663
21.08.2019
272
21.08.2019
180
21.08.2019
1328
21.08.2019
158
21.08.2019
238
21.08.2019
406
21.08.2019
192
21.08.2019
2416
ТОП НОВОСТИ
17.08.2019
8569
20.08.2019
6339
18.08.2019
6276
19.08.2019
5809
18.08.2019
5513
20.08.2019
5172
16.08.2019
4770
19.08.2019
4381
19.08.2019
3855