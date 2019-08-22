22.08.2019
11:41
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Красота & Здоровье

В городском парке пройдет мастер-класс по Су-джок терапии

Международная Су-джок Ассоциация (ISA) в Республике Саха (Якутия) в рамках I городcкого фестиваля «Золотая пора 60+» приглашает жителей и гостей столицы «золотого возраста» ознакомиться с методом су-джок терапии. Специалисты покажут, как, воздействуя на определённые точки на теле, можно изменять своё самочувствие.

24 августа, с 10 ч. в городском парке культуры и отдыха состоится мастер-класс «Су-джок терапия: как метод самооздоровления, самопомощи при экстренных ситуациях». Вам будут представлены оздоровительные двигательные практики, диагностика и лечение на кисти, семянотерапия, а также соответствующая литература и инструменты.

Фото: Центральный парк культуры и отдыха.
Источник: Центральный парк культуры и отдыха.
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