В Горном улусе завершается строительство тира

В Горном улусе в селе Бердигестях на пересечении ул. Коврова и ул. Мира генподрядчик ООО «АЭБ Капитал» завершает строительство универсального стрелкового комплекса (1 очередь). Заказчик – ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)». Стройготовность здания тира — 98%.

В двухэтажном комплексе общей площадью 3 657,39 м. кв. предусмотрено два открытых тира. На первом этаже расположился зал для пулевой стрельбы с дистанцией 50 метров и на втором для стрельбы из лука с дистанцией 35 метров. Одновременно в двух залах могут тренироваться 20 человек. В зале для пулевой стрельбы строители смонтировали антирикошетный пол и завершают установку бронещитов. В зале для стрельбы из лука осталось установить мишени.

Кроме того, в помещении тира предусмотрены: тренажерная, гардероб, административные кабинеты, тренерские, инструкторские комнаты, помещения для чистки, ремонта, хранения и выдачи оружия и учебные классы.

На сегодня строители полностью завершили внутреннюю отделку помещений – покрашены стены, смонтирована смотровая кабинка, облицованы плиткой кабинеты, санузлы и полы, установлен лифт. В ближайшее время специалисты приступят к сборке и расстановке тренажеров и мебели.