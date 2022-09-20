В Горном улусе развивают туристическую инфраструктуру

Ассоциация гостеприимства республики совместно администрацией Горного улуса пропишут дорожную карту в рамках соглашения по подготовке кадров, улучшению инфраструктуры туристических баз, гостиниц и предприятий общественного питания. Цель — повысить качество сервиса и объем услуг в районе, передает Ассоциация гостеприимства республики.

Действующие и начинающие предприниматели смогут получить консультации по открытию кафе, туристических объектов. Сотрудники повысят свою квалификацию.

Соглашение достигнуто в рамках форума предпринимательства Горного района на совместном заседании Ассоциации гостеприимства республики (председатель Татьяна Тымырова), Ассоциации туриндустрии (директор Аркадий Дорофеев), Агентства развития туризма региона (руководитель Дмитрий Громов) и администрации улуса в лице главы Никиты Андреева.

«Развитие туризма – приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии. Каждый район имеет шанс повысить свои экономические показатели, сделав ставку на развитие туризма. Это не только эффективный инструмент для развития малого бизнеса и предпринимательства, но и рабочие места, источник налоговых поступлений в бюджет», — говорит председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова.

Горный улус обладает благоприятным потенциалом по направлению семейного отдыха.