28.09.2022
17:06
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Происшествия

В Горном улусе пропал мужчина

Спасателями ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» в Горном районе в местности «Ойун-Куель» Мытахского наслега ведутся поиски мужчины 1942 года рождения, который 25 сентября вышел из коневодческого пастбища в местности «Тала» в сторону местности «Ойун-Куель», в назначенное время по месту назначения не появился.

Поиски ведутся спасателями с привлечением кинолога с собакой и беспилотного летательного аппарата.

Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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