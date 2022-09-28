В Горном улусе пропал мужчина

Спасателями ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» в Горном районе в местности «Ойун-Куель» Мытахского наслега ведутся поиски мужчины 1942 года рождения, который 25 сентября вышел из коневодческого пастбища в местности «Тала» в сторону местности «Ойун-Куель», в назначенное время по месту назначения не появился.

Поиски ведутся спасателями с привлечением кинолога с собакой и беспилотного летательного аппарата.