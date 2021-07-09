В Горном улусе презентовали альбом-каталог «Раритеты Якутии»

В рамках культурной программы Игр Манчаары состоялась презентация альбома-каталога «Раритеты Якутии», где представлены 250 предметов искусства, народного творчества Горного улуса. Участие в презентации принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Книга вышла в рамках масштабного научно-исследовательского проекта «Раритеты Якутии» Национального художественного музея Якутии. Проект демонстрирует лучшие произведения народного и декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв. из собрания улусных музеев и частных коллекций.

«Раритеты Якутии» — это торжественная и ответственная миссия нашего поколения. Проект продолжит идти по муниципалитетам нашей республики. Будем и дальше его продвигать, ведь он нацелен на будущее, чтобы сохранить и передать новым поколениям лучшие предметы искусства», — отметил на презентации министр.

В новом собрании представлены более 250 неповторимых образцов народного и декоративно-прикладного искусства XIX – начала XX веков из собраний муниципальных музеев: Бердигестяхского краеведческого музея, Мытахского музея-галереи; общественных музеев, в том числе Библиотеки-музея Кировского наслега, Маганинского наслега, Одунунского наслега, Малтанинского наслега, Октябрьского наслега, а также школьных музеев – музея Атамайской школы им. В.Д. Лонгинова, музея Ертской школы им. С.И. Тарасова.

Проект реализуется Художественным музеем с 2011 года и действует по настоящее время.

Хроника выставок: Чурапчинский, Таттинский, Усть — Алданский, Хангаласский улусы, Вилюйская группа улусов: Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский; Арктическая группа улусов: Анабарский, Булунский, Жиганский, Оленекский, Эвено-Бытантайский, Среднеколымский.

Этот проект обеспечивает зрителям широкий доступ к ценностям якутской культуры, тем самым «оживляя» интерес подрастающего поколения к культурному наследию, введение древних знаний и образцов духовной культуры в современную жизнь.

Издание альбома-каталога «Раритеты Якутии. Художественное наследие: Горный улус» стало результатом плодотворной трехлетней работы с 2018 года, а также итогом выставки «Раритеты Якутии. Художественное наследие: Горный улус», которая состоялась 4 декабря 2019 года.