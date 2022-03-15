В Горном улусе откроется цирковая студия

При поддержке Государственного цирка осенью 2022 года планируется создание цирковой студии при Магарасской средней общеобразовательной школе им. Л.Н. Харитонова. Речь об этом шла во время посещения делегацией села Государственного цирка РС(Я).

В рамках подготовительных мероприятий ученикам и педагогам школы были представлены история якутского цирка, кабинет-музей заслуженной артистки России, народной артистка Якутии Марфы Колесовой-Расторгуевой. Гости посетили звукооператорскую, костюмерную, гримерную и репетиционные залов гримерную.

Также были проведены мастер-классы по акробатике, жонглированию, пантомиме, хула-хупу.

Слова напутствия сказал директор-художественный руководитель Государственного цирка Якутии Сергей Расторгуев. После мероприятия гости посмотрели цирковую сказку «LUNA».

В мероприятии приняли участие глава МО «Одунунский наслег» Горного улуса РС(Я) Владимир Максимович Текеянов, директор МБОУ «Магарасская средняя общеобразовательная школа им. Л.Н. Харитонова» Максим Васильевич Максимов, заместитель директора по воспитательной части Алина Афансьевна Ноговицына, учитель физической культуры Артём Семенович Михайлов, учитель английского языка Айгылана Николаевна Новгородова и учащиеся разных классов Магарасской СОШ.