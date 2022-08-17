В Горном улусе из-за проливных дождей затопило угодья — нужна помощь

Правительство республики выделит дополнительную помощь Горному району, где из-за обильных осадков подтопило сенокосные угодья. На сегодня план по заготовке сена в районе выполнен на 49%. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам осмотра сенокосных угодий в селе Магарас.

Глава республики Айсен Николаев поручил минимизировать риски сенокосной кампании в районах, пострадавших от засухи и подтоплений и оказать дополнительную помощь мобильным бригадам.

В районе сформируют ещё порядка 20 мобильных бригад для заготовки сена.

«Осмотрели сегодня местность Чаакыйа в Магарасе, где ситуация наиболее сложная. Всего план заготовки сена по району 12000 тонн, пока заготовлена половина. По информации главы района, с мобильными бригадами можно заготовить ещё 3000 тонн сена. Уже определены хозяйства, которые займутся этим. Район получит всю необходимую помощь», – сказал Андрей Тарасенко.

Дополнительно будут разработаны превентивные меры для защиты сельхозугодий от затопления.

«Вместе с заготовителями сена и другими сельхозпроизводителями обсудили вопрос с расчисткой русла, чтобы вода при паводке не растекалась по всему полю. Договорились, что отправим сюда наших мелиораторов», – добавил Андрей Тарасенко.

На сегодня в сенокосной кампании задействованы 1313 человек, 436 единиц техники. Планируется организовать ещё порядка 20 мобильных бригад.