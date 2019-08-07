В Горном улусе дан старт строительству ВОЛС на участке Бердигестях – Дикимдя – Ерт

Торжественное событие – старт строительству волоконно-оптической линии – состоялось в микрорайоне «Молодёжный» села Бердигестях Горного района.

Работа началась в рамках муниципально-частного партнёрства между администрацией Горного района, сельскими поселениями и компанией ООО «Сахателекоммуникации». Реализация проекта позволит организовать широкополосный доступ в интернет трёх населённых пунктов Горного улуса – Бердигестяха, Дикимдя и Ерт. Далее работы продолжатся от села Бердигестях к селам Асыма, Кюерелях и Бясь-Кюель. Общая протяжённость оптических линий составит 166 км.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей со знаменательным событием, отметив ключевую роль оптоволоконной линии в развитии сельских территорий. «Сегодня волоконно-оптическая связь это требование времени уже не только для районных центров, но и для маленьких населенных пунктов. Строительство ВОЛС в Горном районе является успешным примером муниципально-частного партнёрства. Хочу особо отметить администрацию Горного района, которая совместно с частной компанией «Сахателекоммуникации» ведет активную работу по проведению линии волоконно-оптической связи в малые наслега. Уже до конца 2019 года из всех поселков Горного района только два останутся пока без ВОЛС, но они уже есть в планах района на 20-е годы. Совместная работа значительно повысит качество жизни наслегов, тем более мы видим работа идет, что компания имеет достаточный опыт, компетенцию, ориентируется на качество», — отметил Ил Дархан.

Сегодня прокладка оптики таким же методом ведётся и в других улусах республики — Нюрбинском, Верхневилюйском, Оленёкском, Ленском районах. Районный центр Горного улуса – село Бердигестях – подключен к высокоскоростному интернету региональным оператором связи «Сахателекоммуникации» в 2017 году. Строительство ВОЛС в Горном улусе сегодня является приоритетным проектом для ООО «Сахателекоммуникации», работы планируется завершить до конца текущего года.