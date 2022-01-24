В Горном районе в ДТП пострадала женщина

23 января около 13 часов дня водитель 1965 г.р., управляяавтомобилем«TOYOTA HILUX»,на 156-м километре федеральной автодороги «Вилюй»,следуя по маршруту г.Якутск – с.Сунтар,не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с проезжей части дороги.

В результате происшествия пассажирка — женщина 1964 г.р -,которая в момент ДТП находилась на переднем сидении, получила повреждение позвоночника. Пострадавшая доставленаи госпитализирована в хирургическое отделение ГБУ РС(Я) МЦ «Горная ЦРБ».

В ходе проверки установлено, что водитель«TOYOTA HILUX»в момент ДТП был трезв, не пострадал. В салоне автомобиля находился помимо водителя один пассажир, оба были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает в зимний период о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим! Строго соблюдать правила безопасности дорожного движения, не забываем пристегиваться ремнями безопасности!Особенно будьте внимательны при управлении транспортными средствами по федеральным и региональным автомобильным дорогам. На участках дорог, подверженных повышенной зимней скользкости и снегозаносам, обгонять другие автомобили не стоит!

Постоянно контролируйте техническую исправность автомобилей (исправность рулевого управления, тормозной системы и сцепных устройств, фар и фонарей, стеклоочистителей и зеркал заднего вида). Соблюдайте правила проезда перекресток и пешеходных переходов.

Кроме того, водителям необходимо следить за своим самочувствием. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дорогах республики, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – по мобильному телефону следует набрать номер 112. Телефоны дежурной части Госавтоинспекции региона: 127, 35-22-22. Берегите себя и своих близких! Будьте взаимовежливы друг другу!