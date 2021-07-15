В Горном районе обстановка усложнилась

Глава Якутии Айсен Николаев 15 июля побывал на лесном пожаре возле села Магарас Горного района и провёл в Магарасе выездное заседание республиканской Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам тушения лесных пожаров в Горном районе.

Сегодня в данном улусе проводится тушение 13 лесных пожаров. По информации главы района Никиты Андреева, на тушении работают 479 человек и 65 единиц техники.

Самая сложная ситуация по пожарам сегодня сложилась на территории сёл Магарас и Кептин. Айсен Николаев перед проведением заседания КЧС побывал на пожаре в 20 км от с. Магарас рядом с федеральной трассой «Вилюй». Здесь на одной стороне дороги находится пожар № 5, а на другой – № 20. Глава республики встретился с мобилизованными местными жителями и 9-ью добровольцами из Якутска и других улусов, работающими на тушении данного пожара. Бригада, состоящая в основном из молодых ребят, сегодня стоит на защите линии электропередачи. Ил Дархан поблагодарил их за активную гражданскую позицию.

Айсен Сергеевич на месте ознакомился с ситуацией и обсудил с руководителем тушения лесных пожаров в Горном улусе Иннокентием Кычкиным дальнейший план действий.

По итогам осмотра пожара руководитель региона провёл в с. Магарас заседание КЧС республики.

На заседании с информацией выступили глава Горного района Никита Андреев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сергей Сивцев, первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов и заместитель начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) Евгений Рощин.

По ситуации рядом с селом Кептин отмечено, что там действуют четыре потенциально опасных пожара, которые могут создать угрозу населённому пункту. Сегодня в пути в данный населённый пункт уже находятся два отделения бойцов МЧС с двумя автоцистернами.

В ходе заседания поступила информация о нехватке на тушении пожаров в районе тракторов и тяжёлой техники. Так из 10-и тракторов ДТ-75 с плугами, которые нужны для прокладки минерализованных полос, на ходу только 3, а из 8 бульдозеров – 2 неисправны.

По итогам заседания Айсен Николаев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), «Якутлесресурсу» в срочном порядке обеспечить улус необходимыми запчастями для тракторов, а также направить в район на подмогу тяжёлую технику и специалистов.

Также Ил Дархан указал отправить на тушение пожаров рядом с селом Магарас вертолёт «Полярных авиалиний» с водосливным устройством. Кроме этого, по поручению главы республики, администрация района совместно с лесничеством должны отработать вопрос привлечения к тушению лесных пожаров добровольцев.