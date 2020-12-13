В горнодобывающих предприятиях Якутии открыты вакансии

ГКУ «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)» совместно с АРЧК ДВ 15 декабря организует ярмарку вакансий. Мероприятие пройдет онлайн с подключением к площадке ZOOM.

Всего соискателям будет доступно около 300 открытых вакансий в шести организациях, четыре из которых являются горнодобывающими предприятиями. Так, ООО «УК «Колмар» представит 43 вакансии, при этом отмечается, что компания готова компенсировать затраты на проезд до места работы, а также обеспечить жильем в общежитии. В основном предприятию требуются машинисты разных категорий, водители, мастер погрузочно-разгрузочных работ и разнорабочие.

АО «Золото Селигдара» готово принять на работу до 12 кандидатов. Еще 13 вакансий будет представлено ПАО «ЯТЭК». Организации рассмотрят соискателей на должности электрогазосварщика, машиниста, слесаря, фрезеровщика, электромонтера, водителя погрузчика, оператора технологических установок, инженера, токаря и т.д.

АО «ХК «Якутуголь» требуется 108 специалистов. Предприятию требуются работники в автотранспортную службу, в аппарат управления организации, на Кангаласский и Нерюнгринский угольные разрезы, Нерюнгринскую обогатительную фабрику и другие отделы.

Принять участие соискатели могут, направив резюме с контактными данными на адрес электронной почты организатора — workyakutia@mail.ru. Затем кандидаты получат ответное письмо со ссылкой на собеседование с работодателем.