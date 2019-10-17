В Гордуме заседала комиссия по молодежной политике

В Якутской городской Думе прошло заседание постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни под председательством Степана ПАВЛОВА. Депутаты рассмотрели вопрос реализации муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2019 года.

По информации об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» по Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. – Здоровый город на 2018-2022 годы» по итогам 9 месяцев 2019 года выступил заместитель начальника Департамента финансов Якутска Василий АРЖАКОВ. По его словам в этом году было выделено около 350 млн рублей.

«В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2018 — 2022 годы» было выделено 347,8 млн рублей. Эти бюджетные средства распределяют между Управлением по молодежной и семейной политике и Управлением по физической культуре и спорту», — сообщил Василий Аржаков.

В этом году Управление молодежи получило 26,3 млн рублей, более 314 млн Управление спорта.

«Кассовый план, который был составлен главными распределителями бюджетных средств за 9 месяцев текущего года по линии Управления по молодежной и семейной политике составляет 19 млн рублей, по Управлению физической культуры 222,7 млн рублей. Профинансировано за это время Управлением молодежи — 10,6 млн рублей, по линии физической культуры — 220,6 млн рублей. Таким образом, исполнение по кассовому плану составило: по направлению молодежной политики — 55%, по физической культуре — 100%. При этом от годового плана исполнение составляет -40%, по Управлению физической культуре и спорту — 70%», — отметил Аржаков.

По завершению заседания постоянной комиссии депутаты рекомендовали Департаменту финансов изыскать средства для финансирования мероприятия «Медицинское обеспечение культурно-массовых мероприятий» до конца текущего года в связи с перерасходом предусмотренных средств. Также было вынесена рекомендация увеличить финансирование при формировании бюджета городского округа «город Якутск» на 2020 год, в связи с юбилейными мероприятиями празднования Великой Отечественной войны.