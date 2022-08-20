В Гордуме рассмотрели вопросы развития агропояса в Якутске

Ход исполнения муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа “город Якутск” на 2020-2024 годы» за первое полугодие 2022 года рассмотрели на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

По словам руководителя управления сельского хозяйства ОА г. Якутска Марата Данилова, выступившего на заседании с отчетом по данной муниципальной программе, в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 279,3 млн рублей. Из них за первое полугодие освоено 187,5 млн рублей.

Из бюджета Республики Саха (Якутия) средства предусмотрены на стимулирование производства и переработки сырого молока, поддержку картофелеводства, овощеводства, зерноводства, свиноводства, табунного коневодства, скотоводства в личных подсобных хозяйствах и другое.

Средства бюджета города предусмотрены на развитие растениеводства, кормопроизводства, животноводства, мелиорации сельскохозяйственных земель, пищевой и перерабатывающей промышленности, поддержку садоводства и огородничества и создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Руководитель управления сельского хозяйства Окружной администрации города отметил, что в этом году было создано семеноводческое хозяйство на базе ИП ГКФХ «Котрус».

«Хозяйству было субсидировано приобретение 50 тонн элитного семенного картофеля в городе Тюмень. В этом году план у хозяйства составляет 600 тонн. Из них не менее 70% в следующем году должно быть продано местным хозяйствам, 30% — посажено для последующей реализации хозяйствам», — рассказал депутатам Марат Данилов.

Также, по его словам, в этом году была выделена субсидия на развитие скороспелых отраслей животноводства и финансирование на кормопроизводство.

Помимо этого, по его словам, из государственного и муниципального бюджета сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами, принявшими участие в конкурсных отборах Министерства сельского хозяйства РС(Я) были получены субсидии на сумму 1,2 млрд рублей по 20 различным направлениям.

Депутат Евдокия Евсикова поинтересовалась, какие меры предпринимаются для решения проблемы, связанной с бродячими лошадьми в городе.

Как сообщил Марат Данилов, постановлением Окружной администрации был принят порядок, согласно которому этим вопросом занимаются: Управление сельского хозяйства ОА г. Якутска, ЕДДС и территориальные органы управления, специализированные организации по отлову и перегону, а также содержанию сельскохозяйственных животных, которые попали в город.

Так горожанин, заметивший в городе лошадь, звонит в орган, который принимает заявки на их отлов — ЕДДС и территориальные органы управления. Эта информация передается ими организации по отлову и перегону, которые после поимки доставляют животное во временный пункт содержания, где составляется акт приема и передачи.

Сотрудники этого пункта занимаются поиском хозяина лошади. Забрать животное хозяин сможет только после того, как оплатит его содержание. На сегодняшний день содержание одной лошади оценивается в 242 рубля в час или в 5 808 рублей за сутки.

Депутаты Гордумы отметили проблему с летним водопроводом в пригородных поселках. По словам Марата Данилова, Управлением сельского хозяйства ОА г. Якутска подана заявка на получение субсидии по федеральной программе Минсельхоза РФ, чтобы в следующем году появилась возможность направлять средства территориальным органам для строительства летних водопроводов.

Председатель комиссии Парасковья Козлова озвучила проблему, связанную с выдачей сельскохозяйственных участков, ввиду которой некоторые хозяйства остались без сена для корма животных. Она предложила оформить Положение, согласно которому в городском округе сенокосные участки могли получать в аренду только нуждающиеся в этом хозяйства, которые действительно содержат скот, а не те, кто хочет сделать на этом бизнес.

По итогам заседания депутаты Якутской городской Думы рекомендовали Окружной администрации города Якутска предусмотреть систему регулирования выдачи сенокосных участков.