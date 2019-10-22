В Гордуме рассмотрели параметры бюджета на 2020 год

21 октября на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии обсудили ход подготовки бюджета ГО «город Якутск» в сфере ЖКХ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В заседании комиссии под председательством Андрея Лебедева, приняли участие первый заместитель главы ГО «город Якутск» Максим Трофимов, заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Роман Сорокин, руководители структурных подразделений окружной администрации.

Прогнозный объем собственных доходов бюджета ГО «город Якутск» на 2020 год составил 8 163 486,4 тыс. рублей с ростом 47 656,5 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета прогнозируется в размере 5 процентов от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и составит в 2020 году — 408 174 тыс. рублей.

Предварительный объем расходов бюджета по муниципальной программе «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «город Якутск» на 2018-2020 года» на 2020 год составит 627 768,7 тысяч рублей. Предварительный объем расходов бюджета по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2014-2032 года» на 2020 год составит 111 447,2 тыс. рублей.

С информацией выступил Роман Сорокин, озвучив проблемные вопросы с финансированием таких пунктов, как газификация частного сектора, благоустройство придомовых территорий, водоснабжение поселков Марха и Маган, канализационно-очистные сооружения поселка Табага. Также дополнительное финансирование требуется на содержание дорог, которых в столице становится больше, а сумма на их содержание сокращается. Требуется увеличить расходы и на столичные функции ГО «город Якутск».

«Стоит вопрос о финансировании газификации земельных участков многодетных семей. В этом году мы газифицируем 1910 земельных участков из 3024 выделенных земель. В следующем году в планах газификация 400 участков. Что касается точечных проблем, связанных с дефицитом газоснабжения по заявкам горожан, эта проблема достаточно острая», — отметил Роман Сорокин.

Постоянная комиссия согласилась с тем, что город разрастается и земли частного сектора увеличиваются, выделяются участки многодетным семьям, проблема с их газификацией не решается несколько лет. Рекомендовано включить озвученные дополнительные расходы в бюджет города Якутска и внести данные пункты на обсуждение комиссии по бюджетно-экономической политике.

Также присутствующими рассмотрен вопрос о сносе и расчистке территории аварийного здания главного корпуса МОБУ СОШ № 29. До конца 2019 года должны быть подготовлена проектно-сметная документация.