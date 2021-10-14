В Гордуме предложили увеличить объемы сдачи молока в агропоясе Якутска

В последнее время многие горожане отдают предпочтение свежим и натуральным продуктам. Но цена на фермерскую продукцию, которую производят в заречных улусах, резко возрастает после паромной переправы и отгрузки в городе.

Например, в Нижнем Бестяхе килограмм сливочного масла стоит 500 руб., а в Якутске ценник становится на порядок выше — 800 руб. Сливки там стоят 150 руб., здесь уже 250 руб. За паромную переправу берут довольно дорого. Пенсионерам и социально не защищенным слоям населения такая продукция становится роскошью.

Поэтому развитие и поддержка производителей мясной, молочной, овощной продукции агропояса Якутск становится наиболее актуальной. В силу транспортной доступности и близости города свежая фермерская продукция может поставляться без завышения цен.

Итоги сбора урожая

На постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы под председательством Парасковьи Козловой 14 октября рассмотрели итоги сбора урожая этого года. Кроме того, обсудили исполнение муниципальной программы по развитию агропояса г. Якутска на 2020-2024 гг. за 9 месяцев 2021 года.

Николай Степанов, руководитель Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутск представил итоги кормозаготовительной и уборочной компании.

«Заготовка сена завершена, на сегодняшний день заготовлено 10 777,9 тонн сена, что составляет 100,3 % к плану. Несмотря на неплохие показатели все равно 423 тонн сена будем закупать за пределами республики. Это объясняется тем, что реальная потребность в сене больше», — сказал он.

И добавил, что по зерновымв 2021 году при плане посева 276 га было засеяно 420 га, итого план по посеву был выполнен на 152 %. Валовый сбор зерновых составил 161,4 тонн зерна, что составляет 51% от плана.

По его словам, на сегодняшний день собрано 11 712 тонн картофеля. Средняя урожайность на сегодня составляет 96,1центнеров с га. Среди самых урожайных хозяйств Николай Степанов выделил КХ «Котрус», «Ким», ИП ГКФХ Ким, Скупченко и.т.д.

«Хозяйства собрали 5 482 тонн овощей открытого грунта, из них 3 178 тонн капусты, 717 тонн моркови, 715 тонн свеклы, 872 тонн прочих овощей. И уборка еще не завершена. По выращиванию овощей открытого грунта хороших показателей достигли: СХПК «Олимп», ООО «Куочай», ИП ГКФХ Наталья Зотова и другие.

Овощей закрытого грунтасобрано 3 323 тонн, в том числе огурцов, томатов и прочих овощей», — отметил Николай Николаевич. И это только предварительные данные.

Как он добавил, г. Якутск по посевным площадям открытого грунта, где выращивают картофель, морковь, капусту занимает в республике первое место. Но в этом году из-за засухи картофель созрел поздно и мелких очень много. Напомним, местные хозяйства обеспечивают картошкой примерно на 70%, остальное завозное.

Хозяйства нуждаются в увеличении объемов сдачи молока

Председатель комиссии, депутат Парасковья Козлова озвучила проблему заготовителей молочной продукции, которые нуждаются в увеличении объемов сдачи молока. Среди них она перечислила ООО Экоферма «Туймаада», «Багарах», которые являются одними из крупных заготовителей молока в городском округе.

«Объемы недостаточные в размере 1100 тонн, которые жизненно необходимы нашим предприятиям», — подчеркнула она.

Николай Степанов, руководитель Управления сельского хозяйства г. Якутска пояснил, что многие пенсионеры живут на те средства, которые получают именно от сдачи молока.

«Потребность в дополнительных объемах составляет 1340 тонн молока. Окружная администрация предложила собрать остатки субсидии с улусов, которые не выполняют план и перераспределить тем, кому действительно необходимо. Городу рассчитывают 330 тонн, что не удовлетворяет потребностям, из-за этого большие хозяйства рискуют понести миллионные убытки», — резюмировал он.

Данную проблему предложили обсудить на уровне Министерства сельского хозяйства и правительства республики.

Как сказал Георгий Гаврильев, заместитель главы г. Якутска по экономике и финансам, город не может бросить в беде жителей села Хатассы, заготовителей молочной продукции.

Депутат Ольга Саргыдаева предложила внести законодательную инициативу в Якутскую городскую Думу об увеличении финансирования сдачи молока. За ее предложение члены комиссии проголосовали единогласно.

В этом случае заготовители молока агропояса Якутск смогут увеличить объемы и получить соответствующие субсидии.

Напоминаем, субсидии на молоко для организованных хозяйств были повышены с 35 до 50 рублей за литр. Личные подсобные хозяйства получают по 35 тысяч рублей на голову скота.