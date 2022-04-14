В гордуме обсудили внесение изменений в земельный кодекс Якутска

Северина Архипова, начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска представила информацию о внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты.

Этот вопрос обсудили на совместном заседании постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям, а также по градостроительству и архитектуре Якутской городской Думы, которое состоялось 13 апреля.

Напомним, 1 марта 2022 г. вступили в силу изменения в статью 77 Земельного кодекса в части строительства жилых домов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

При этом, законом субъекта Российской Федерации можно установить перечень муниципальных образований, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения.

На сегодняшний день, стоит острая проблема обеспечения необходимой инфраструктурой многодетных семей. Органом местного самоуправления обеспечиваются инфраструктурой земельные участки, предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей, также оказывается помощь садовым товариществам и кооперативам.

Кроме того, Северина Архипова обозначила допустимую площадь застройки жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения. К примеру, в Хатассах на 20 соток можно построить дом не более 5 кв.м.

Добавим, что со значительной удаленностью земельных участков от социальных объектов, транспортной инфраструктуры не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

Заслушав информацию, депутаты задали ряд уточняющих вопросов и приняли информацию к сведению.