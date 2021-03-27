В Год здоровья медики РКБ №3 провели лыжные гонки

26 марта на Зеленом лугу г.Якутска состоялась лыжная эстафета среди структурных подразделений Республиканской клинической больницы №3. Кроме того, в этот день также прошло личное первенство, так называемый “вип-забег” на лыжах среди представителей подразделений больницы.

Такой замечательный праздник спорта сотрудники РКБ №3 решили посвятить Году здоровья в Республике Саха (Якутия). Инициатором проведения соревнований, в ходе которых якутские медики на своем личном примере продемонстрировали отличную физическую подготовку и приверженность здоровому образу жизни, выступила первичная профсоюзная организация больницы, председателем которой является Евдокия Алексеевна Богдашина.

Так, в результате напряженных гонок в эстафете 1 место одержала команда Лечебно-реабилитационного центра (ЛРЦ) РКБ №3.

2 место завоевала команда Консультативно – диагностического отделения (КДО) РКБ №3. Команда поликлиники РКБ №3 была удостоена третьего места. В личном первенстве (в «вип-забеге») с участием представителей всех структурных подразделений больницы – Герцентра, Лечебно-реабилитационного центра, поликлиники, отдела платных услуг, 1 место завоевала заведующая терапевтическим отделением поликлиники РКБ №3 Наталья Ивановна Трофимова.

Совсем ненамного от нее отстала и 2 место завоевала главный врач РКБ №3, доктор медицинских наук Ольга Викторовна Татаринова. 3 места удостоена старшая медсестра Гериатрического центра РКБ №3 Елизавета Романовна Бурнашева. Среди мужчин в личном первенстве 1 место завоевал представитель отдела платных услуг, врач — ортодонт Петр Михайлович Спиридонов. В общем зачете по баллам (эстафета + vip забег) 1 место досталось Поликлинике РКБ №3 (заведующая Алена Нестеровна Сергеева).

Справедливыми и строгими судьями на соревнованиях выступили врач-эндоскопист РКБ №3, мастер спорта республики по лыжному спорту Роман Романович Васильев и завхоз ЛРЦ РКБ №3 Петр Николаевич Кычкин. Горячее питание – чай, кофе, пирожки для участников и болельщиков соревнований было организовано службой организации питания пациентов (СОПП) РКБ №3.

Организаторы и участники лыжных гонок – медицинские работники надеются, что и остальные организации, предприятия республики подхватят инициативу РКБ №3, и, Год здоровья в республике будет ознаменован разнообразием и большим количеством реальных дел и мероприятий, направленных на приобщение молодого поколения к ЗОЖ и спорту.





