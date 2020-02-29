В Год экологического благополучия в Алданском районе были выпущены краеведческие книги

В Алданской межпоселенческой центральной районной библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялась презентация книг, выпущенных в Алданском районе в минувшем году. Они пополнили список краеведческой литературы, который в последнее годы заметно расширился благодаря поддержке этого направления администрацией МО «Алданский район».

С 2015 г. в Алданском районе выпущено более 20 книг, которые внесли большой вклад в развитие краеведения и сохранение истории края. В числе первых – книга Александра ПАВЛОВА «Эвенки Алданского района». В 2016-м вышла в свет книга воспоминаний алданцев, чье детство пришлось на военное лихолетье, – «Война глазами детей». «В 2017 и 2018 г. Алданской центральной районной библиотекой была проведена огромная работа в рамках организации Ысыаха Олонхо на Алданской земле по подготовке к изданию 14 книг… В 2019 г. вышел великолепный песенный сборник «Мой Алдан», а также 3 новые книги: фотоальбом «Солнце над Алданом», сохранивший самые яркие моменты проведения «Ысыаха Олонхо — 2018», и две книги, изданные в рамках Года экологического благополучия, под эгидой которого проходил 2019-й в Алданском районе. Это фотоальбом «Природы лик неповторимый» и книга «На службе у природы». Все эти книги сегодня пользуются спросом и работают на будущее района, формируя не только имидж нашей малой родины, но и воспитывая патриотизм и гордость за свой край у подрастающего поколения», — рассказали ведущие мероприятия – сотрудники МЦРБ им. Н. А. Некрасова Ольга ЛАЗАРЕВА и Наталья НЕСТЕРОВА.

— Творческий и дружный коллектив, который занимался подготовкой этих изданий, вложил в эти книги всю душу. Раскрывая их, люди погружаются в нашу природу, многообразие культур, которые представлены на территории района. И это очень важно для тех, кто вступает сегодня в жизнь, потому что изучая историю и богатство культурных традиций района, а также узнавая о предприятиях, ведущих деятельность на этой территории, можно ощутить гордость за то место, где живешь. Благодарю дружный коллектив авторов, которые трудились над этими замечательными книгами, — сказал глава МО «Алданский район» Северин ПОЗДНЯКОВ.

В основе книги «Солнце над Алданом» – фотографии, передающие эмоции, пульс Ысыаха Олонхо – 2018 на всех его этапах, ставшие отражением многоликого, яркого, щедрого и гостеприимного праздника. Авторами иллюстраций издания стали как фотографы-профессионалы из Алдана, районов и столицы республики, так и любители, а также юные алданцы — непосредственные участники праздничного действа

Книга «Солнце над Алданом» была представлена в Национальной библиотеке РС (Я) в конце прошлого года и вызвала немало восхищенных отзывов. В числе ее составителей Ирина ПЕТУНИНА и Елена ВОРОНКОВА, Елена СУКМАНОВА и Елена ОВЧАРОВА.

— За два минувших года в Алданском районе произошло немало значимых событий. И мы знали, что эти события должны остаться не только в нашей памяти, но и увековечены в виде печатных изданий, — отметил Игорь САХНО, заместитель главы Алданского района по социальным вопросам, рассказав о том, как шла работа над каждой из книг.

В книге-фотоальбоме «Природы лик неповторимый» представлены сведения об алданских художниках Гаврииле НИКИТИНЕ, Николае МАРФУСАЛОВЕ, Якове СКРЯБИНЕ, Александре ХОМЕНКО, Владимире КУОНЕ, Анатолии КУЖЕВСКОМ и других, которые на своих полотнах запечатлевали красоту местной природы, самые ее заповедные уголки. И, конечно же, читатель увидит в издании и непременно восхитится работами этих мастеров. Запечатлены в сборнике и труды начинающих художников, писателей и поэтов – учащихся школ и воспитанников детских садов Алданского района, а также их педагогов. Ребята и их наставники, обратившиеся к вечной теме любви к природе и сохранения ее богатств, украсили издание замечательными проникновенными работами.

В наполнении материалами этой книги, а также второго из тематических изданий — «На службе у природы» — активное участие приняли сотрудники Алданского комитета государственного экологического надзора, предоставив и немало уникальных кадров великолепной алданской природы. Над подготовкой и выпуском книг трудились руководитель Управления культуры и искусства Алданского района Анастасия ПОМАЛЕЙКО и специалист учреждения Мариам СЕЛЕГА, заместитель начальника районного Департамента образования Ольга ЧМИРЬ, ветеран алданской журналистики Галина ПЕНЗИНА, сотрудники администрации МО «Алданский район».

Собранные в книге «На службе у природы» материалы дают представление о структуре и задачах органов власти различного уровня в области природоохранной деятельности, о природных территориях, имеющих статус особо охраняемых. Также читатель узнает из нее о работе в области экологии основных предприятий-природопользователей, ведущих свою деятельность на территории Алданского района, познакомится с опытом экологического образования и просвещения, выработанным алданскими педагогами, а также ставшей неотъемлемой частью деятельности учреждений культуры района и общественных организаций.

Книги доступны для читателей в библиотеке им. Н. А. Некрасова. Несколько экземпляров также переданы в Алданский политехнический техникум, где, несомненно, станут подспорьем для студентов разных отделений в изучении профильных дисциплин.