В год 100-летия ЯАССР в селе Сунтар заселили 100 квартир

Сегодня, 20 декабря, в селе Сунтар состоялось торжественная церемония ввода двух многоквартирных домов, построенных по республиканской адресной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы».

«Четырехэтажный 41-квартирный и пятиэтажный 59-квартирный жилые дома сданы в установленные сроки и с полной отделкой «под ключ».В год 100-летия Якутской АССР сегодня мы с радостью вручаем новоселам ключи от новых 100 квартир», – отметил глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев.

На открытии домов заместитель главы Сунтарского наслега Федор Федоров от имени всех жителей села Сунтар поблагодарил главу Якутии Айсена Николаева, правительство республики и строителей за замечательный новогодний подарок сельчанам. «В канун Нового года переезд в новый дом – это самый лучший подарок», – сказал он.

Напомним, в Якутии до 2025 года планируется ликвидировать аварийное жильё общей площадью 1,14 млн кв. метров и переселить более 61 тысяч граждан. Это те дома, которые получили статус аварийных до 2017 года.