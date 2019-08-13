13.08.2019
17:20
74Общество
В главном почтовом отделении Якутска пройдет акция «Отпуск без долгов»
Управление федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) и Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) проводят совместную акцию «Отпуск без долгов». В главном почтовом отделении по адресу: ул. Дзержинского, д.4 все желающие смогут лично получить ответы на интересующие вопросы по имущественным налогам физических лиц.
Специалисты налоговой службы проводят прием с 13 по 16 августа, с 14:00 до 18:00 часов. Налогоплательщикам предоставляется возможность проверить наличие задолженности по налогам и сразу ее оплатить у операторов почтовой связи.
Все желающие смогут подать заявление на подключение к Личному кабинету налогоплательщика. При себе необходимо иметь паспорт.
Приглашаем принять активное участие в акции!
Источник: Группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям (Ф) УФПС Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.08.2019
264
13.08.2019
167
13.08.2019
157
13.08.2019
104
13.08.2019
890
13.08.2019
214
13.08.2019
1460
13.08.2019
169
13.08.2019
221
13.08.2019
133
13.08.2019
112
13.08.2019
126
13.08.2019
141
13.08.2019
669
13.08.2019
4955
13.08.2019
526
13.08.2019
738
13.08.2019
160
13.08.2019
181
12.08.2019
459
12.08.2019
2889
12.08.2019
211
12.08.2019
164
12.08.2019
206
12.08.2019
153
12.08.2019
194
12.08.2019
1763
12.08.2019
3659
12.08.2019
185
12.08.2019
282
12.08.2019
671
12.08.2019
219
12.08.2019
339
12.08.2019
4331
12.08.2019
201
12.08.2019
221
12.08.2019
777
12.08.2019
183
12.08.2019
160
12.08.2019
1231
12.08.2019
7449
12.08.2019
753
11.08.2019
1448
ТОП НОВОСТИ
08.08.2019
9571
10.08.2019
7191
08.08.2019
6778
07.08.2019
5331
13.08.2019
5025
10.08.2019
4661
09.08.2019
4473
12.08.2019
4338
10.08.2019
3998
08.08.2019
3717