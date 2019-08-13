В главном почтовом отделении Якутска пройдет акция «Отпуск без долгов»

Управление федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) и Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) проводят совместную акцию «Отпуск без долгов». В главном почтовом отделении по адресу: ул. Дзержинского, д.4 все желающие смогут лично получить ответы на интересующие вопросы по имущественным налогам физических лиц.

Специалисты налоговой службы проводят прием с 13 по 16 августа, с 14:00 до 18:00 часов. Налогоплательщикам предоставляется возможность проверить наличие задолженности по налогам и сразу ее оплатить у операторов почтовой связи.

Все желающие смогут подать заявление на подключение к Личному кабинету налогоплательщика. При себе необходимо иметь паспорт.

Приглашаем принять активное участие в акции!