В ГИТИС или во ВГИК: Якутии выделили 38 целевых мест в вузы культуры и искусства России

На предстоящий учебный год в крупнейших федеральных вузах выделено 38 целевых мест для будущих работников культуры Якутии. Якутяне смогут обучаться, например, в легендарном ГИТИСе, во ВГИКе, в Литературном институте им. М.Горького, в Московской академии хореографии за счет бюджета. В Год театра впервые за много лет состоится набор и в знаменитую «Щепку».

Поступить в Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина может любой выпускник Якутии. Как рассказал ЯСИА министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, набор происходит для Саха театра.

«В связи с Годом театра на основании обращения главы Якутии Айсена Николаева, ходатайства нашего министерства, театральных деятелей республике выделено 14 мест целевого набора в Щепкинское училище. У себя в министерстве мы создадим специальную комиссию, чтобы провести набор будущих артистов по всем правилам. Изначально здесь отберем около полсотни ребят, из которых педагоги Щепкинского училища оставят только 14. Именно они, отучившись в Москве, вернутся в родную республику и поступят на службу в Саха театр», — поделился с ЯСИА Юрий Куприянов.

Отметим, что сотрудничество с легендарной «Щепкой» Саха театр начал давно, многие артисты театра являются выходцами именно этой театральной школы: Мария Николаева, Ефим Степанов, Михаил Апросимов, Куприян Михайлов, Надежда Ушницкая, Петр Макаров, Ньургуйаана Шадрина, Ильяна Павлова, Илья Стручков, Василий Борисов и другие.

Также у республики есть пять целевых мест в Литературном институте им. М.Горького. Этого удалось достичь благодаря переговорам министра Куприянова с руководством института, которые прошли в дни празднования юбилея писателя Николая Лугинова в Москве.

«Наше предложение Литературный институт согласовал, и Минобразования выделило нам эти пять целевых федеральных места. Теперь детям будут оплачивать проезд, возможна и стипендиальная помощь», — рассказал ЯСИА Куприянов.

Также в этом году абитуриенты из Якутии смогут поступить в Российскую академию театрального искусства – ГИТИС, во Всероссийский государственный институт кинематографии, в Московскую государственную академию хореографии, в Новосибирскую государственную консерваторию им. Г.И. Глинки, в Российский государственный институт сценических искусств, в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица, в Сибирский государственный институт искусств им. Д.Хворостовского.

Отметим, что на 2020 – 2021 учебный год Минкультуры региона направило заявку в Миноразования и науки России на целевое обучение более 160 якутян по 57 специальностям культуры и искусства. Из них 70 целевых мест — за пределами республики. Так, например, на на новый набор студентов в Щукинское театральное училище будет претендовать уже Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина.